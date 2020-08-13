Вопрос о продлении карантина в Тюменской области будет решаться на заседании оперштаба Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новые послабления карантина коснутся работы театров и концертных залов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Решение об очередном смягчении требований режима повышенной готовности будет приниматься на заседании оперативного штаба, которое состоится сегодня, 14 августа.

«Рестораны, бары и кафе уже открыли. Театры — до сих пор простаивают. Тюменские зрители уже соскучились по театральным постановкам. Да и актеры, фактически, сидят без работы. Возобновить работу театров и открыть концертные площадки местных и приезжих артистов — вполне логичное решение властей. На заседании оперштаба этот вопрос будет рассматриваться», — сообщил агентству собеседник на условиях анонимности.

Он добавил, что, при этом, действие режима повышенной готовности в Тюменской области местные власти продлят до конца августа. Это вызвано тем, что тюменцы продолжают заражаться коронавирусом. Ранее тюменский губернатор Александр Моор заявил о том, что регион готов к полной отмене карантина. Карантин действует в Тюменской области до 16 августа.