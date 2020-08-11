11 августа 2020
10 августа 2020

Губернатор Моор заявил о готовности Тюмени к снятию карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Моор голосует за поправки в конституцию. Тюмень, моор александр, маска
Губернатор Александр Моор считает, что тюменцы готовы к снятию карантина Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Тюменской области Александр Моор считает, что регион готов к снятию ограничений по коронавирусу. Об этом он заявил во время онлайн-конференции с журналистами. Глава региона уточнил, что решение об очередных послаблениях режима повышенной готовности будет приниматься уже в конце этой недели.

«Я считаю, что нам нужно возвращаться к нормальной жизни, снимать ограничения. Думаю, что мы с вами с этим уже научились жить. Наши предприятия и граждане понимают свою меру ответственности в части соблюдения санитарных норм, предписанных Роспотребнадзором», — заявил Моор во время онлайн-трансляции.

Губернатор добавил, что следующие заседание оперштаба Тюменской области, на котором будет решаться, в том числе, вопрос продления карантина в регионе, состоится 14 августа. Там же будут обсуждаться возможные послабления режима повышенной готовности.

Ранее агентство писало о том, что карантин в регионе продлен до 16 августа. Запрещено проведение массовых мероприятий, для жителей обязателен масочный режим в торговых точках и транспорте, а людям старше 65 лет предписано находиться на самоизоляции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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