Кульминацией праздника станет салют Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за пандемии коронавируса День города в Екатеринбурге перейдет в онлайн. За ходом праздника горожане смогут следить через гаджеты и телевизоры на двух телеканалах — «Четверке» и «Студии-41».

Онлайн-трансляция начнется в полдень и продлится до полуночи, охватив происходящее на разных площадках столицы Урала. Основная студия, откуда будет идти трансляция, расположится на одном из зданий в центре города. Другая крыша — крыша ратуши — превратится в концертную площадку. Екатеринбургская группа «Чайф» прямо под башней с часами исполнит полюбившиеся горожанам композиции. Вместе с ними выступят приглашенные звезды: Олег Майями и участник Black Star рэпер Natan.

В режиме онлайн пройдут и традиционные мероприятия Дня города: конкурс красоты «Мисс Екатеринбург», «Городская свадьба», на которой разыграют квартиру, «Семья года». Трансляция завершится демонстрацией праздничного салюта, который снимут с разных точек, в том числе, с использованием квадрокоптера.

«Этот проект — вызов всей нашей технической бригаде. Впервые в городе будет установлено сразу несколько профессиональных мобильных телевизионных комплексов. Эфир будут транслировать 12 камер», — рассказала управляющая телеканалами «Четверка» и «Студия-41» Элеонора Расулова. Подключиться к празднику можно будет и в группе «Четвертого канала» в соцсети «ВКонтакте».

В прошлом году «Четвертый канал» также принимал участие в проведении Дня города. На одной из главных площадок Екатеринбурга — на площади 1905 года праздник в роли ведущих выступала команда программы «Утренний экспресс» совместно с коллегами телеканала «Пятница». Кроме того, «Четверка» организовала концерт группы «Ромарио» и артиста лейбла Black Star Олега Тернового.