Инсайд: рестораны и кафе Свердловской области откроют 17 августа

Открыть могут по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 17 августа Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Точки общественного питания Свердловской области могут открыть для посещения с 17 августа. Пункт может быть внесен в указ о смягчении карантина, который подпишет в этот день первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией.

«Открыть заведения могут по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 17 августа. В течение выходных власти будут следить за статистикой суточных заражений», — уточнил собеседник.

Одним из косвенных доказательств может служить то, что с письмом о разрешении работы обращалась региональный бизнес-омбудсмен Елена Артюх, которая ранее лоббировала открытие фитнес-центров (разрешены групповые тренировки). Обсуждение вопроса об открытии ресторанов и кафе состоялось 14 августа. О его результатах пока неизвестно. На звонки корреспондента URA.RU Артюх не ответила.

Рестораны Екатеринбурга и области закрыты с 28 марта из-за пандемии коронавируса. Владельцам общепита разрешено было осуществлять доставку и самовывоз еды.