Курганскому водителю скорой впервые вернули долги по зарплате

Водитель скорой помощи выиграл суд у курганской власти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водитель автомобиля скорой помощи Далматовской районной больницы (Курганская область) Виктор Лагунов, который сейчас уже не работает в учреждении, отсудил зарплату. Подобное решение суда, по мнению юриста, принято впервые в регионе. О судебных разбирательствах Лагунов рассказал URA.RU.

«Мне недоплачивали, как и всем моим коллегам. Рассчитывали выплаты с оклада, а должны были с минимального размера оплаты труда, что и постановил суд», — пояснил бывший водитель автомобиля скорой помощи. Судебные разбирательства длились последние два года. Лагунов трижды обращался в суд, чтобы отстоять свои права.

В Курганском областном суде в ходе рассмотрения апелляционной жалобы, где департамент здравоохранения был привлечен третьим лицом, юрист больницы настаивала на принятых расчетах. По ее мнению, компенсационные выплаты (за работу во вредных условиях труда, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни) должны производиться исходя из оклада, а не МРОТ.

В спорные периоды у Лагунова оклад составлял от 3371 рублей до 3506 рублей. МРОТ при этом был равен около 9000 рублей. Суд встал на сторону бывшего водителя. Больницу обязали выплатить около 200 тысяч рублей долгов по заплате и 6000 рублей — морального вреда.

Юрист, который знаком с делом, но пожелавший не быть названным, пояснил агентству, что такое решение принято в регионе впервые. Если и другие медики или персонал больниц посчитает, что их права нарушены, они могут обратиться в суд. Это необходимо сделать в течение года, пока не истек срок исковой давности.