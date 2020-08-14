Предполагается, что на месте школы появится жилая высотка Фото: Анна Майорова © URA.RU

Земельный участок, который мэрия Екатеринбурга получила от бизнесмена Александра Панкратова в обмен на площадку под снесенной школой №222 (перекресток Луначарского-Тверитина, рядом с ТЦ «Максидом»), располагается на ул. Ясная, 34. Об этом URA.RU сообщил источник на строительном рынке Екатеринбурга. Предполагается, что на месте снесенной школы будет возведена высотка.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении URA.RU, в июне участок (сейчас имеющий назначение под «многоэтажную жилую застройку») на ул. Тверитина кадастровой стоимостью в 100,3 миллиона рублей по договору мены перешел в собственность закрытого паевого инвестиционного фонда «ЮД4». За этим фондом, по информации URA.RU, стоят учредитель «Компании №8» Александр Панкратов и его бизнес-партнер Алексей Анисимков. «В обмен на этот участок мэрия получила землю на ул. Ясная, 34», — рассказал инсайдер. В пресс-службу мэрии Екатеринбурга направлен запрос на комментарий. Оперативно связаться с представителями «ЮД4» на момент публикации не удалось.

Несколько лет назад URA.RU описывало историю, сложившуюся вокруг детского сада, расположенного по этому адресу. Бизнесвумен Светлана Быкова в начале 2010-х годов пыталась купить у Панкратова помещение для своего частного сада и внесла часть многомиллионного платежа. Однако здание она так и не получила (по ее версии, из-за обмана со стороны Панкратова, который якобы ей угрожал убийством), а впоследствии была признана банкротом.

Александр Панкратов — бывший бизнес-партнер гражданской супруги мэра Екатеринбурга Александра Высокинского Натальи Годлевской (в частности, они являлись соучредителями ныне ликвидированной УК «Стандарт»).

Земельный участок перешел в собственность паевого фонда «ЮД4», за которым, по неофициальным данным, стоит Александр Панкратов Фото: URA.RU