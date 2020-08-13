В Перми из-за взятки арестовали прокурора

Прокурора обвинили в получении взятки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в отношении руководства службы судебных приставов Прикамья

В Перми арестован прокурор Индустриального района города Сергей Мурай. Информация опубликована на сайте прокуратуры Пермского края.

«В отношении бывшего прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — информирует пресс-служба надзорного органа. Мураю предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершённое в крупном размере).

По версии следствия, Мурай лично и через посредников получил в 2016 году взятку в размере не менее 2 млн. рублей. За это он не стал привлекать гражданина и членов его семьи к уголовной ответственности и не назначил наказание в виде реального лишения свободы, указано на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

Также Мурай стал фигурантом уголовного дела о многомилионных хищениях судебными приставами УФССП по краю. Следственные органы установили, что прокурор помог договориться предпринимателю-взяткодателю и приставам. В результате с расчетных счетов юридических лиц было похищено более 40 млн. рублей через депозитный счет межрайонного отдела УФССП. Кроме того Марданов лично передал приставам взятку в сумме 600 тыс. рублей от гражданина-взяткодателя. Преступления были совершены им в 2017—2018 годах.

Ранее по делу о получении взяток был задержан, а затем арестован главный судебный пристав по Пермскому краю Александр Кожевников. Сейчас в отношении него расследуется 14 уголовных дел, которые соединены в одно производство. Под стражей находится и подчиненная Кожевникова Александра Марданова, а также адвокат Ильяс Ахтямиев. Последний, по версии следствия, мог быть соучастником мошеннической схемы, в которой замешаны судебные приставы.