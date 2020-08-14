Из-за выборов против Белоруссии вводят санкции Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В Белоруссии шестой день подряд проходят протесты после президентских выборов. Увеличивается число забастовок на предприятиях. Действующий глава государства Александр Лукашенко оправдывает жесткое поведение силовиков.

Протесты в Белоруссии

Сотрудники белорусской милиции начали переходить на сторону протестующих. При этом их вынуждают покинуть территорию Белоруссии.

Кандидат в президенты страны Светлана Тихановская призвала глав городов выступить в качестве организаторов мирных акций протеста и пойти на диалог. Замминистра МВД страны Александра Барсков заявил, что задержанных во время митингов начали отпускать. Протестующие жалуются на побои в СИЗО.

Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Белоруссии обратился к Лукашенко с призывом остановить насилие в стране . Протестанты настолько отчаялись, что даже обратились за помощью к Илону Маску, попросив у него ракету, чтобы отправить Лукашенко в космос.

Более десяти предприятий вышли на митинги после акций протеста работников БелАЗа и МАЗа. Рабочие Минского тракторного завода (МТЗ) потребовали отставки президента Белоруссии, скандируя: «Уходи!». Сотрудники ОМОНа опустили щиты в знак солидарности с манифестантами. Протестующие обнимали и благодарили силовиков.

Объявлены официальные результаты выборов

Действующий глава республики Александр Лукашенко победил с результатом 80,1% голосов. Его соперница от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,1%. Центральная избирательная комиссия отклонила жалобы кандидатов на итоги голосования. Они намерены их обжаловать. Ранее глава участковой избирательной комиссии № 25 Витебска Сергей Питаленко подтвердил фальсификацию результатов в пользу действующего главы республики.

Тихановская объявила о создании координационного совета для обеспечения трансфера власти. Политолог Андрей Суздальцев, считает, что если работа совета и переговоры с Лукашенко затянутся, действующий президент продолжит репрессии.

Мировое сообщество осудило власти Белоруссии за выборы

Президент Литвы, представители США и евросоюза заявили, что Лукашенко нельзя считать легитимным главой государства. Они планируют ввести санкции в отношении представителей власти Белоруссии. В частности Канцлер ФРГ Ангела Меркель осудила применение силы против митингующих. В итоге было принято решение, что санкции против Белоруссии введут 27 стран.

Высказывания Лукашенко о протестах в стране

Лукашенко опроверг слухи о своем бегстве из страны, появившись на встрече по работе строительной отрасли. Он заявил, что забастовки, которые сейчас проходят негативно скажутся на работе предприятий в будущем.

Президент Белоруссии признался, что ему пришлось воспользоваться силовыми методами, чтобы подавить агрессию. Он призвал граждан страны не выходить на митинги, так как, по его мнению, «вас и наших детей используют как пушечное мясо». Лидер государства также обратился с просьбой не бить тех, кто уже лежит на земле.

Глава государства считает, что протестные акции были организованы из-за рубежа . По его словам на митинги в первых рядах идут люди с криминальным прошлым.

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