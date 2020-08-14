В Белоруссии шестой день подряд проходят протесты после президентских выборов. Увеличивается число забастовок на предприятиях. Действующий глава государства Александр Лукашенко оправдывает жесткое поведение силовиков.
Протесты в Белоруссии
Сотрудники белорусской милиции начали переходить на сторону протестующих. При этом их вынуждают покинуть территорию Белоруссии.
Кандидат в президенты страны Светлана Тихановская призвала глав городов выступить в качестве организаторов мирных акций протеста и пойти на диалог. Замминистра МВД страны Александра Барсков заявил, что задержанных во время митингов начали отпускать. Протестующие жалуются на побои в СИЗО.
Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Белоруссии обратился к Лукашенко с призывом
Объявлены официальные результаты выборов
Действующий глава республики Александр Лукашенко победил с результатом 80,1% голосов. Его соперница от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,1%. Центральная избирательная комиссия отклонила жалобы кандидатов на итоги голосования. Они намерены их обжаловать. Ранее глава участковой избирательной комиссии № 25 Витебска Сергей Питаленко подтвердил фальсификацию результатов в пользу действующего главы республики.
Тихановская объявила о создании координационного совета для обеспечения трансфера власти. Политолог Андрей Суздальцев, считает, что если работа совета и переговоры с Лукашенко затянутся, действующий президент продолжит репрессии.
Мировое сообщество осудило власти Белоруссии за выборы
Президент Литвы, представители США и евросоюза заявили, что Лукашенко нельзя считать легитимным главой государства. Они планируют ввести санкции в отношении представителей власти Белоруссии. В частности Канцлер ФРГ Ангела Меркель осудила применение силы против митингующих. В итоге было принято решение, что санкции против Белоруссии введут 27 стран.
Высказывания Лукашенко о протестах в стране
Лукашенко опроверг слухи о своем бегстве из страны, появившись на встрече по работе строительной отрасли. Он заявил, что забастовки, которые сейчас проходят негативно скажутся на работе предприятий в будущем.
Президент Белоруссии признался, что ему пришлось воспользоваться силовыми методами, чтобы подавить агрессию. Он призвал граждан страны не выходить на митинги, так как, по его мнению, «вас и наших детей используют как пушечное мясо». Лидер государства также обратился с просьбой не бить тех, кто уже лежит на земле.
Глава государства считает, что протестные акции были
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