Центробанк ответил на идею печатать деньги с видами Екатеринбурга

Екатеринбург пока не появится на денежных знаках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Банк России отказался вводить в оборот 300-рублевую купюру, на которой могли бы быть изображены достопримечательности Екатеринбурга. Ранее жители уральской столицы предложили регулятору выпуск денежной купюры к 300-летию города.

«В настоящее время расширение действующего банкнотного ряда другими номиналами не планируется», — заявили в пресс-службе банка «Российской газеты».

Ранее в России были выпущены в оборот купюры номиналом в две тысячи и 200 рублей с изображением Владивостока и Крыма. Для выбора города на купюры был объявлен общероссийский конкурс.

Ранее генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Ткачук заявил, что необходимость смены дизайна банкнот уже назрела. Дизайн банкнот, которые сегодня находятся в обращении, был разработан в 1995—1997 годы, напоминает «Национальная служба новостей». Окончательное решение о новом дизайне будет принято Центробанком, уточняет RT.