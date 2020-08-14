В ООН посчитали количество задержанных на протестах в Беларуси

Последний день протестов обошелся без задержаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

За прошедшие четыре дня акций протестов в Белоруссии было задержано около семи тысяч человек, сообщается в специальном докладе ООН по ситуации с правами человека в республике.

«По моим данным, по данным правозащитных организаций Белоруссии, к вчерашнему дню, то есть за четыре дня, было задержано более 6 тысяч человек, утром были данные о 6 700 задержанных, но к вечеру эта цифра могла возрасти», — заявила автор доклада Анаис Марен, ее слова приводит ТАСС.

Информация ООН совпадет с данными МИД страны. В ведомстве ранее сообщали о более чем шести тысяч задержанных участников протестов. 13 августа всех задержанных выпустили из СИЗО. Они пожаловались на избиения. Впервые за шесть дней в пятницу акция прошла мирно, без применения спецсредств полицейскими и задержаний.

Действующий глава республики Александр Лукашенко победил на президентских выборах с результатом 80,1% голосов. Его соперница от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,1%. Центральная избирательная комиссия отклонила жалобы кандидатов на итоги голосования. После этого в стране начались многочисленные протесты. Лукашенко считает, что протестные акции были организованы из-за рубежа . По его словам, на митинги в первых рядах идут люди с криминальным прошлым.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.