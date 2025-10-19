Россиян обрадует новость по поводу пенсий в ноябре
Пенсии придут раньше
Выплаты пенсий в ноябре 2025 года будут произведены с опережением из-за предстоящих нерабочих дней, приуроченных ко Дню народного единства. Пенсионеры, которые обычно получают деньги в начале месяца, смогут рассчитывать на поступление средств уже 1 ноября. Об этом сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин («Единая Россия»). По его словам, Социальный фонд России заранее скорректировал график выплат, чтобы избежать задержек из-за официальных выходных 2, 3 и 4 ноября.
«В ноябре 2025 года график выплат пенсий будет скорректирован из-за праздничных дней, приуроченных ко Дню народного единства. Так как 2, 3 и 4 ноября официально объявлены нерабочими, Социальный фонд России заранее переносит даты перечислений, чтобы пенсионеры получили деньги без задержек. Если установленная дата доставки пенсии приходится на выходной или праздник, средства поступают раньше — в последний рабочий день перед длинными выходными. В этом году это означает, что выплаты, которые должны были прийти в начале месяца, поступят уже 1 ноября», — заявил Говырин в беседе с РИА Новости.
Как уточнил депутат, это правило распространяется на все способы получения пенсий — через банковские счета, почтовые отделения или курьерскую доставку на дом. Для отделений почтовой связи график доставки может корректироваться с учетом их регионального режима работы, однако общий принцип досрочного перевода денег сохраняется. Перечисления на банковские счета, по информации Говырина, обычно поступают не позднее 31 октября. Проверить точную дату зачисления можно в личном кабинете на сайте Социального фонда или в приложении банка. Говырин подчеркнул, что корректировка графика выплат происходит ежегодно по утвержденному календарю, чтобы пенсионеры своевременно получали положенные средства.
