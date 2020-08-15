Белорусский президент оказался перед непростым выбором Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Помимо очевидного способа прекратить все протесты в Белоруссии, у президента страны Александра Лукашенко есть еще как минимум четыре сценария дальнейшего развития ситуации. Об этом в беседе с URA.RU рассказал эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец.

«Самый лучший для него вариант — записать видеообращение, попросить прощения, уйти в отставку и исчезнуть вообще из политической жизни страны, чтобы его больше никто не видел. Думаю, что он может в Россию уехать или в какую-нибудь арабскую страну. В случае с Россией ему выделят место жительства где-нибудь под Москвой», — заявил Болкунец в беседе с URA.RU. Однако, по мнению политолога, Лукашенко может рассматривать и другие сценарии.

Одним из предполагаемых вариантов для белорусского президента Болкунец видит введение в стране чрезвычайного положения. Это обернется огромными убытками для самой Беларуси и в конечном итоге лишь отсрочит капитуляцию Лукашенко.

Еще одним вариантом станет дальнейшая эскалация конфликта с жителями страны. Однако, учитывая, что некоторые сотрудники силовых ведомств начали переходить на сторону протестующих, такой сценарий может грозить для Лукашенко повторением судьбы румынского диктатора Николае Чаушеску (его расстреляли вместе с женой). «Либо как Муссолини, либо как Чаушеску. И он как историк должен это понимать. В Беларуси его уже называют „Лукашеску“ и рисуют его портреты в образе кровавого диктатора», — добавил собеседник.

Возможен и вариант с анонсированием Лукашенко поправок в конституцию с целью обеспечить недовольных граждан какими-либо преференциями и тем самым сохранить свой пост. Но так как доверие к белорусскому президенту уже подорвано на всех уровнях, это видится маловероятным, считает Болкунец.

Политолог отвел Лукашенко немного времени. По его мнению, если не на следующей неделе, то до конца августа президент покинет свой пост. После этого в стране пройдут новые выборы главы государства, подытожил Болкунец.

С момента выборов президента Беларуси прошла неделя. Жители страны выходили на многочисленные акции протеста, выражая несогласие как с самими результатами выборов, так и с политикой Лукашенко. Во многих городах прошли акции протеста, обернувшиеся в итоге столкновениями с сотрудниками силовых ведомств.

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