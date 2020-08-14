Группа активистов из двадцати человек принесла с собой цветы. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Екатеринбурга проведи мирную акцию в центре города — возле представительства Белоруссии, охваченной протестами. Группа активистов из двадцати человек принесла с собой цветы.

Сотрудники полиции, охраняющие здание, переписали их паспортные данные. Узнать цель пикета и его организатора им не удалось. После получения консультации по телефону полицейские устранились. Спустя несколько минут молодые люди начали петь колыбельные и песни групп «Аквариум» и «Ария».

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы. Сторонники главного оппонента президента Белоруссии Светланы Тихановской, несогласные с результатами подсчета голосов, проводят митинги, которые заканчиваются массовыми задержаниями.

Как писало URA.RU, 13 августа в Екатеринбурге уже проходила стихийная акция в поддержку протестов. Самодельные плакаты с лозунгами «Жыве, Беларусь!», «Хабаровск, Куштау, Беларусь» появились на ограде сквера по улице Ленина напротив консульства республики, на Плотинке и Макаровском мосту.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU