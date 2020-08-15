Китайскую вакцину от корнавируса испытают на россиянах

В России проведут третью фазу испытаний вакцины от коронавируса, которую разработали в Китае. Об этом сообщили в пресс-службе фармкомпании «Петровакс», которая выступила партнером разработчика с российской стороны.
«В случае одобрения Минздравом и регистрации вакцину будут производить в Подмосковье и поставлять на рынки России и стран СНГ», — пишет РБК. Отмечается, что в Китае прошли первые две фазы испытаний.
Вакцина была разработана CanSino Biologics Inc. совместно с Пекинским институтом биотехнологий и Академией военно-медицинских наук. Ранее сообщалось, что вакцину от коронавируса разрабатывают 35 лабораторий по всему миру, передает «
В России произвели первую партию вакцины от коронавируса, которую разработали в центре имени Гамалеи. В гражданский оборот препарат планируется запустить с января 2021 года. Первыми ее получат регионы с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
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