Китайскую вакцину от корнавируса испытают на россиянах

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В случае удачных испытаний препарат будут производить в Подмосковье Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России проведут третью фазу испытаний вакцины от коронавируса, которую разработали в Китае. Об этом сообщили в пресс-службе фармкомпании «Петровакс», которая выступила партнером разработчика с российской стороны.

«В случае одобрения Минздравом и регистрации вакцину будут производить в Подмосковье и поставлять на рынки России и стран СНГ», — пишет РБК. Отмечается, что в Китае прошли первые две фазы испытаний.

Вакцина была разработана CanSino Biologics Inc. совместно с Пекинским институтом биотехнологий и Академией военно-медицинских наук. Ранее сообщалось, что вакцину от коронавируса разрабатывают 35 лабораторий по всему миру, передает «Царьград». В США это Moderna. В Европе — BioNTech и CureVac. В Китае — CanSino Biologics.

В России произвели первую партию вакцины от коронавируса, которую разработали в центре имени Гамалеи. В гражданский оборот препарат планируется запустить с января 2021 года. Первыми ее получат регионы с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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