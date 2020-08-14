14 августа 2020

Минздрав объявил, как распределит первую вакцину от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Медсестра делает прививку от гриппа. Челябинск, медсестра, здоровье, грипп, шприц, инфекция, медицина, здравоохранение, прививка от гриппа
Первыми прививки получат жители регионов с неблагополучной эпидситуацией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Первыми вакцину от коронавируса могут получить регионы с неблагополучной эпидситуацией — там вакцинация населения пройдет в приоритетном порядке. Об этом сообщил советник министра здравоохранения, вице-председатель Механизма ВОЗ по фальсифицированным и недоброкачественным лекарственным средствам Сергей Глаголев.

«Пока порядок [распределения вакцины] уточняется», — рассказал Глаголев «Комсомольской правде». Специалист подчеркнул, помимо вспышки в регионах учитывается также риски контакта человека с ковидными больными на рабочем месте — это врачи, педагоги, продавцы и так далее. Вакцину также будут ставить людям старшего поколения и тем, кто имеет сопутствующие заболевания. «При этом, разумеется, учитываются противопоказания к вакцинации — на данный момент не старше 60 лет и с осторожностью при определенном перечне хронических заболеваний», — отметил Глаголев.

Представитель Минздрава особо подчеркнул, что ставить прививку не будут тем, кто уже перес болезнь. В России на этой неделе была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса, разработанная учеными НИИ им. Гамалеи.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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