Минздрав объявил, как распределит первую вакцину от коронавируса

Первыми вакцину от коронавируса могут получить регионы с неблагополучной эпидситуацией — там вакцинация населения пройдет в приоритетном порядке. Об этом сообщил советник министра здравоохранения, вице-председатель Механизма ВОЗ по фальсифицированным и недоброкачественным лекарственным средствам Сергей Глаголев.
«Пока порядок [распределения вакцины] уточняется», — рассказал Глаголев «Комсомольской правде». Специалист подчеркнул, помимо вспышки в регионах учитывается также риски контакта человека с ковидными больными на рабочем месте — это врачи, педагоги, продавцы и так далее. Вакцину также будут ставить людям старшего поколения и тем, кто имеет сопутствующие заболевания. «При этом, разумеется, учитываются противопоказания к вакцинации — на данный момент не старше 60 лет и с осторожностью при определенном перечне хронических заболеваний», — отметил Глаголев.
Представитель Минздрава особо подчеркнул, что ставить прививку не будут тем, кто уже перес болезнь. В России на этой неделе была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса, разработанная учеными НИИ им. Гамалеи.