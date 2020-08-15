Готова первая партия вакцины от коронавируса. Известно, куда ее отправят

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, анализ, медицина, врачи, медицинская маска, тест, санитарный кордон
Партия вакцины от COVID-19 уже готова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России произвели первую партию вакцины от коронавируса, которую разработали в центре имени Гамалеи. Первыми вакцину от коронавируса получат регионы с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В тройке лидеров по заражению инфекцией Москва, Свердловская область и Санкт-Петербург.

«Произведена первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19», — пишет RNS. Отмечается, что разработчиком препарата является НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России.

О начале производства заявили сегодня, 15 августа. В Минздраве сообщили, что необходимое количество вакцины будет готово через 9-12 месяцев. Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что препарат зарегистрирован. Испытания средства закончились 20 июля. Но, несмотря на успех, некоторые врачи не доверяют вакцине. В гражданский оборот препарат планируется запустить с января 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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