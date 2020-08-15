В России произвели первую партию вакцины от коронавируса, которую разработали в центре имени Гамалеи. Первыми вакцину от коронавируса получат регионы с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В тройке лидеров по заражению инфекцией Москва, Свердловская область и Санкт-Петербург.
«Произведена первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19», — пишет
О начале производства заявили сегодня, 15 августа. В Минздраве сообщили, что необходимое количество вакцины будет готово через 9-12 месяцев. Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что препарат зарегистрирован. Испытания средства закончились 20 июля. Но, несмотря на успех, некоторые врачи не доверяют вакцине. В гражданский оборот препарат планируется запустить с января 2021 года.
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