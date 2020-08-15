Источник раскрыл планы защитников священной горы в Башкирии

Протестующие против разработки шихана Куштау намерены вернуться на гору (Архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Активисты, которые протестуют против разработки известняка на горе Куштау в Башкирии, собираются вернуться туда, когда их отпустит полиция. Об этом сообщил URA.RU источник, близкий к активистам.

«Я думаю, что активисты вернутся на гору Куштау. Они серьезно настроены. Одного из активистов задерживают уже второй раз. Он уже привлекался к ответственности за Куштау и отсидел трое суток по решению суда. Сегодня его опять задержали», — говорит инсайдер URA.RU.

Сейчас, по разным данным задержаны до суда от 50 до 70 протестующих, которых силовики забрали с горы. Их развозят в Ишимбай и Салават. Некоторых, вероятно, оставят в Стерлитамаке, говорит источник. Всем грозит 10-15 суток ареста по статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Однако им дают по трое суток, как показала прошлая практика, сообщает источник среди активистов.

Шихан Куштау является священным для жителей Башкирии. Кроме того, он входит в список геологического наследия всемирного значения GEOSITES. Куштау был выбран в шорт-лист проекта «Семь чудес света» вместе с другими шиханами — Тартау, Юрактау и исчезнувшим из-за содового производства Шахтау. Сейчас «Башкирская содовая компания» хочет разрабатывать на Куштау месторождение соды.

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