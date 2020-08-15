Сотрудники государственной «Белтелерадиокомпании» (БТ) объявили забастовку. У них есть свои условия.
«Сотрудники БТ заявили, что в случае невыполнения их требований, с понедельника по телевизору пойдут честные новости», — пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга». Уточняется, что бастующие сейчас общаются с пресс-секретарем главы Белоруссии Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и председателем Совета республики Натальей Кочановой.
Кроме того, телеграм-канал NЕХТА Live опубликовал заявление операторов компании, в котором те также объявляют забастовку. Требования — отмена цензуры, перевыборы президента, освобождение политзаключенных и прекращение насилия в отношении протестующих.
Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший свыше 80% голосов. В тот же день в стране начались массовые акции протеста, не утихающие до сих пор.