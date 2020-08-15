Госжурналисты Беларуси объявили забастовку. «С понедельника пойдут честные новости»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ткацкая мастерская Ново-Тихвинского монастыря. Екатеринбург, оператор, видеокамера, съемка, телевидение
Белорусские госжурналисты уходят на забастовку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Сотрудники государственной «Белтелерадиокомпании» (БТ) объявили забастовку. У них есть свои условия.

«Сотрудники БТ заявили, что в случае невыполнения их требований, с понедельника по телевизору пойдут честные новости», — пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга». Уточняется, что бастующие сейчас общаются с пресс-секретарем главы Белоруссии Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и председателем Совета республики Натальей Кочановой.

Кроме того, телеграм-канал NЕХТА Live опубликовал заявление операторов компании, в котором те также объявляют забастовку. Требования — отмена цензуры, перевыборы президента, освобождение политзаключенных и прекращение насилия в отношении протестующих.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший свыше 80% голосов. В тот же день в стране начались массовые акции протеста, не утихающие до сих пор.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...