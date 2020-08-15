Россиянам раскрыли условия получения высокой пенсии

Эксперт советует держать часть накоплений в иностранной валюте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россияне смогут получить высокую пенсию благодаря собственным накоплениям. Об этом журналистам рассказала заместитель главы информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

По словам специалиста, для этого есть несколько вариантов, но все они имеют риски и подводные камни. «Самый простой способ — откладывать ежемесячно от зарплаты 10-15% на депозит в высоконадежном банке», — пишет «МК». Однако, как уточнила эксперт, ставки по банковским вкладам сейчас низкие и имеют тенденцию к снижению. Кроме того, рублевые вклады не застрахованы от обесценивая. Со времен девальвации 1998 года рубль подешевел в три раза, поэтому Мильчакова советуют держать часть денег в иностранной валюте.

Также, по мнению специалиста, можно доверить свои деньги управляющим из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) или паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Они будут инвестировать средства по своему усмотрению. Однако и тут есть свои риски — фондовый рынок может проходить периоды роста и падения, а значит, накопления могут обесцениться к моменту выхода на пенсию. В любом случае, как уточнила Мильчакова, готовиться к достойной старости стоит заранее — если начать копить раньше, то и результат будет больше.

Ранее россиянам рассказали, как получать более высокую пенсию в будущем. Для этого можно отказаться от нее по достижению установленного пенсионного возраста. Как отметил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, благодаря этому в будущем гражданину будет начислена надбавка.

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