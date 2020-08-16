Объявлен срок массовой вакцинации от коронавируса в России

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, лекарство, ампула, медицина
Вакцина «Спутник V» поступит в гражданский оборот в России сразу после того, как пройдет контрольное исследование после регистрации Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется через месяц. Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Массовая вакцинация будет с некоторой задержкой. Задержка 2-3 недели, может быть, месяц», — цитирует РИА «Новости» Гинцбурга. По его словам, вакцина «Спутник V» поступит в гражданский оборот в России сразу после того, как пройдет контрольное исследование после регистрации. Гинцбург добавил, что это исследование начнется через 7-10 дней.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Препарат назвали «Спутник V» — в честь первого искусственного спутника Земли. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, препарат показал высокую эффективность и безопасность. Регулировать ее распределение будет государство, пишет RNS.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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