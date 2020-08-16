Комедийный актер и певец Семен Слепаков выложил стихотворение про президента Белоруссии Александра Лукашенко в своем Instagram. В нем артист призывает Лукашенко уйти со своего поста.
«Только если твой народ тебя не любит — помогают слабо пули и гранаты», — пишет Слепаков. По его словам, Лукашенко должен оставить пост президента Белоруссии и остановить насилие ОМОНа в стране. «Своего сыночка любите Вы — Колю? Вот, представьте, что его бы так дубинкой!» — добавил певец. По словам Слепакова, Лукашенко находится в сложном положении: не хочет уходить с поста президента и не может продолжать править страной.
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. Позже на предприятиях рабочие устроили забастовки. Протестующие не согласны с победой действующего главы государства Александра Лукашенко, который, по официальным данным, набрал более 80% голосов, пишет агентство Nation News. 16 августа на площади независимости в Минске собрались сторонники Лукашенко, перед которыми выступил он сам, передает «Ридус».
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ОБРАЩЕНИЕ К А.Г. ЛУКАШЕНКО. Обращаюсь к Вам я, Александр Григорич, Хоть и вряд ли Вы прочтете строки эти, На душе моеи? сеи?час тоска и горечь От того, что я увидел в интернете. Ведь, у нас его пока не отключали (То ли ссут, то ли вопрос стоит не остро), И я вижу в изумлении и печали, Что колхозник бывшии? превратился в монстра. Он и раньше не был ангелом, но шармом Обладал, давая повод посмеяться. Тут - на теле у народа твердым шанкром Вдруг вскочил и не желает удаляться. Говорят ему - хотим мы выбрать сами! Вон, ВВ и тот менялся на Димона! А в ответ он только шевелит усами, И с цепи спускает полчища ОМОНа. Много лет прошло, с тех пор как твердым шагом Он ступил на эту скользкую дорожку И идет по неи?, махая старым флагом, По пути людеи? сажая, как картошку. Враг не дремлет, так ведь, Александр Григорич? Бродят натовцы и Вагнер по округе - Вы не там где надо ищете чудовищ, Лучше в зеркало взгляните на досуге. Нагибаете Вы жестко, без прелюдии? И сомнении? - Ваши нервы как канаты, Только если твои? народ тебя не любит - Помогают слабо пули и гранаты. Если Вам победу не нарисовали, Если правда это был народныи? выбор, Где же люди, что за Вас голосовали? Почему они на улицы не выи?дут? Любопытно очень, Александр Григорич, В интервью смотрел Вас давеча с Гордоном Вы на вид совсем как будто бы не сволочь, И на первыи? взгляд не кажетесь гондоном... Как же вдруг такои? нормальныи? с виду дядька Умудрился натворить таких делишек?! Где же видано, чтобы «родимыи? батька» Брал и запросто стрелял в своих детишек?! Да, с правами и у нас в России туго, Вместо них нам лишь бы скрепами прикрыться, На ворюге здесь у нас сидит ворюга, Но ворюга мне милеи?, чем кровопии?ца. Вы совсем уже там обалдели что ли? Вы довольны сами этою картинкои?? Своего сыночка любите Вы - Колю? Вот, представьте что его бы так дубинкои?! Вам уи?ти теперь нельзя - остаться тоже, Вы в каком-то идиотском положении, Я не знаю чем сеи? опус подытожить - Не хватает моего воображения, Ясно лишь вышло все? весьма хреново И что вскоре может стать гораздо хуже... Разве не было у Вас пути иного? Вы подумаи?те об этом, сидя в луже.
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