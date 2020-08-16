По словам Семена Слепакова, Александр Лукашенко не может продолжать править Белоруссией Фото: официальный сайт президента Республики Беларусь

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Комедийный актер и певец Семен Слепаков выложил стихотворение про президента Белоруссии Александра Лукашенко в своем Instagram. В нем артист призывает Лукашенко уйти со своего поста.

«Только если твой народ тебя не любит — помогают слабо пули и гранаты», — пишет Слепаков. По его словам, Лукашенко должен оставить пост президента Белоруссии и остановить насилие ОМОНа в стране. «Своего сыночка любите Вы — Колю? Вот, представьте, что его бы так дубинкой!» — добавил певец. По словам Слепакова, Лукашенко находится в сложном положении: не хочет уходить с поста президента и не может продолжать править страной.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. Позже на предприятиях рабочие устроили забастовки. Протестующие не согласны с победой действующего главы государства Александра Лукашенко, который, по официальным данным, набрал более 80% голосов, пишет агентство Nation News. 16 августа на площади независимости в Минске собрались сторонники Лукашенко, перед которыми выступил он сам, передает «Ридус».

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