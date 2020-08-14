Рабочие Минского тракторного завода (МТЗ) потребовали отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко после отказа премьер-министра Романа Головченко встретиться с ними в присутствии прессы. Тысячи рабочих двинулись в центр Минска.
«Колонна манифестантов, скандируя: „Уходи!“, направилась по проезжей части проспекта Независимости», — сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Рабочие вышли с плакатами, которые оспаривают слова Лукашенко о том, что на заводе бастует только 20 человек. Сотрудники МТЗ утверждают, что на самом деле их 16 000.
После встречи с премьер-министром часть рабочих осталась пообщаться с ним без прессы, пишет РИА «Новости». Другая, не дождавшись встречи с Головченко при журналистах, двинулась к дому правительства.
Из-за забастовки остановилось несколько цехов МТЗ. При этом белорусский премьер-министр 12 августа заявлял, что среди промышленников ситуация спокойная, пишет RT.
Минский тракторный завод — один восьми из крупнейших в мире производителей сельхозтехники. Он производит 8-10% от всех колесных тракторов в мире, сообщают открытые источники. На МТЗ работают более 16 тысяч человек.
13 августа стало известно, что в Белоруссии уже несколько предприятий начали забастовки. Работники БелАЗа даже потребовали объявить общенациональную забастовку. Протестующие возмущены результатами прошедших 9 августа выборов, на которых победил Александр Лукашенко. У действующего президента 80% голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала всего 10%.
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