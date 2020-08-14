В Минске работники завода потребовали отставки Лукашенко. Толпа идет к центру столицы

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Отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге, флаг белоруссии, посольство беларуси
Тысячи рабочих двинулись к центру Минска Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Рабочие Минского тракторного завода (МТЗ) потребовали отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко после отказа премьер-министра Романа Головченко встретиться с ними в присутствии прессы. Тысячи рабочих двинулись в центр Минска.

«Колонна манифестантов, скандируя: „Уходи!“, направилась по проезжей части проспекта Независимости», — сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Рабочие вышли с плакатами, которые оспаривают слова Лукашенко о том, что на заводе бастует только 20 человек. Сотрудники МТЗ утверждают, что на самом деле их 16 000.

После встречи с премьер-министром часть рабочих осталась пообщаться с ним без прессы, пишет РИА «Новости». Другая, не дождавшись встречи с Головченко при журналистах, двинулась к дому правительства.

Из-за забастовки остановилось несколько цехов МТЗ. При этом белорусский премьер-министр 12 августа заявлял, что среди промышленников ситуация спокойная, пишет RT.

Минский тракторный завод — один восьми из крупнейших в мире производителей сельхозтехники. Он производит 8-10% от всех колесных тракторов в мире, сообщают открытые источники. На МТЗ работают более 16 тысяч человек.

13 августа стало известно, что в Белоруссии уже несколько предприятий начали забастовки. Работники БелАЗа даже потребовали объявить общенациональную забастовку. Протестующие возмущены результатами прошедших 9 августа выборов, на которых победил Александр Лукашенко. У действующего президента 80% голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала всего 10%.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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