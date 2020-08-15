Из-за аварии образовалась пробка (фото архивное)
Фура перекрыла улицу Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге, сообщают в социальных сетях. На улице образовалась большая пробка.
«На Серафимы Дерябиной фура перегородила дорогу», — говорится в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». На фото видно, что на улице образовалась пробка в обе стороны. Водитель автобуса стремился объехать фуру по газону, но застрял. Водители других автомобилей пытаются развернуться и уехать с улицы.
Пострадавших в ДТП нет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.
Водители пытаются объехать пробку по газону
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