15 августа 2020
14 августа 2020

Фура перекрыла транспортную артерию в Екатеринбурге. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, пробки, виды екатеринбурга, виды города
Из-за аварии образовалась пробка (фото архивное) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Фура перекрыла улицу Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге, сообщают в социальных сетях. На улице образовалась большая пробка.

«На Серафимы Дерябиной фура перегородила дорогу», — говорится в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». На фото видно, что на улице образовалась пробка в обе стороны. Водитель автобуса стремился объехать фуру по газону, но застрял. Водители других автомобилей пытаются развернуться и уехать с улицы.

Пострадавших в ДТП нет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Водители пытаются объехать пробку по газону
Фото: «Инцидент Екатеринбург», vk.com

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...