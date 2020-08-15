Пермяки смогут неделю ездить в «Ласточке» бесплатно

Электрички начнут курсировать между городами в сентябре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Проезд в скоростных электричках «Ласточка» между Пермью и Краснокамском в первую неделю будет бесплатным. Об этом сообщил в ходе состоявшегося в воскресенье прямого эфира врио губернатора края Дмитрий Махонин.

«Из Краснокамска [в Пермь] „Ласточка“ будет пущена с 1 сентября. Буквально вчера получил фотоотчет директора СвЖД Ивана Колесникова. Он тоже ждет с нетерпением запуск „Ласточки“, и мы приняли решение, что первую неделю проезд будет бесплатным для жителей», — отметил Махонин.

Врио главы Пермского края добавил также, что власти региона намерены создать в Краснокамске «нормальный транспортно-пересадочный узел», чтобы пермяки могли садиться на «Ласточку» в комфортных условиях. Ранее стало известно, что скоростные электрички между двумя городами будут курсировать шесть раз в день: три — утром и три — вечером.

В 2021 году скоростная электричка также начнет ходить из микрорайона Закамск в центр Перми, заявил Махонин (ранее предполагалось, что «Ласточки» начнут ходить по этому маршруту в сентябре 2020 года). В планах краевых властей — пустить скоростной электропоезд с сообщением Голованово — Пермь-Сортировочная — Оверята, где ранее пригородное сообщение не осуществлялось. Глава региона отмечал, что с запуском новых маршрутов в столице Прикамья «фактически будет создано скоростное наземное метро».