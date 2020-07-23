В Перми появится наземное метро

Скоростные электрички должны начать ходить из Перми по двум новым направлениям Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Перми будет создано скоростное наземное метро. Такие планы были озвучены в ходе встречи врио губернатора края Дмитрия Махонина и генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозерова.

Махонин отметил, что уже осенью скоростная «Ласточка» начнет ходить из Перми в Краснокамск и микрорайон Закамск. В планах — пустить скоростной электропоезд с сообщением Голованово — Пермь-Сортировочная — Оверята, где ранее пригородное сообщение не осуществлялось. «С запуском этих маршрутов в столице Прикамья фактически будет создано скоростное наземное метро», — сказал Махонин.

В свою очередь Белозеров выразил готовность Свердловской железной дороги продолжить начатую в регионе работу по развитию транспортной инфраструктуры. В ближайшее время Пермский край и РЖД планируют подписать соответствующее соглашение о сотрудничестве в ближайшее время.

Ранее стали известны подробности запуска «Ласточки» между Пермью и Краснокамском. Скоростные электрички будет курсировать между городами шесть раз в день: три — утром и три — вечером. Для этого будет построено 900 метров пути в обход станции Оверята и временные перроны. Краевые власти также обсуждали возможность запуска «Ласточек» до города Чусовой.