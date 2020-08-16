В Минске взорвали самодельную бомбу

Милиция Минска сообщила о взрыве самодельной бомбы около универмага «Беларусь». Подозреваемые задержаны, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«Вчера в Минске около 17:00 поступило сообщение от граждан: рядом с универмагом Беларусь неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы МВД Белоруссии. Милиция задержала двух подозреваемых. Один из преступников во время задержания напал на сотрудника МВД и пытался выдавить ему глаза. Милиционер госпитализирован.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. В тот же день в Белоруссии начались акции протеста, продолжающиеся до сих пор. На предприятиях страны также начались забастовки. В воскресенье, 16 августа, сторонники Лукашенко вышли на митинги в поддержку действующего президента.
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