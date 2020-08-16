Методы по сдерживанию коронавирусной инфекции в странах Европы сопоставимы с попытками «вызвать дождь ударами в бубен». Об этом в своем Telegram-канале написал врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, двухнедельный карантин для прилетающих, заполнение анкет и введение QR-кодов вряд ли позволит Европе снизить уровень инфицирования даже на тысячные доли процентов. Врач утверждает, что все эти меры имели смысл на раннем уровне распространения инфекции. Сейчас, по мнению Мясникова, они бесполезны.
«Вот интересно — снизит это уровень инфицирования хоть на 0,00001%? Или это все просто ритуалы, призванные отпугнуть коронавирус, такие же по эффективности как бубен шамана, призывающего дождь?» — написал Мясников.
Ранее Мясников заявил о том, что населению стоит прекратить относиться к COVID как к временному явлению. По одному из вероятных сценариев, вирус и в дальнейшем будет медленно распространяться несинхронными волнами, считает телеведущий.
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