По словам Александра Мясникова, населению нужно настраиваться на сосуществование с вирусом Фото: Dmitry Rozhkov

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Населению стоит прекратить относиться к COVID как к временному явлению. По одному из вероятных сценариев, вирус и в дальнейшем будет медленно распространяться несинхронными волнами. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Он [вирус] будет медленно, скорее всего, несинхронными волнами распространяться, по дороге теряя свою болезнетворную силу. Значит, нам изначально надо настраиваться на сосуществование с этим вирусом. Живем же мы с вирусами гриппа, ВИЧ, гепатитов, ВПЧ и мириады других!», — написал в своем telegram-канале Мясников, анализируя один из предполагаемых эпидемиологами сценариев.

Другой сценарий, связанный с полной победой над вирусом, врач назвал возможным только в случае успешной разработки эффективной и безопасной вакцины, которой воспользуются 70% населения. Поэтому Мясников подчеркнул, что под употребляемым эпидемиологами словом «остановить» инфекцию в настоящее время подразумевается «приостановить».

Ранее Александр Мясников объяснил, почему разрабатываемая вакцина от коронавируса для детей должна быть максимально безопасной. По словам врача, которые приводит «Национальная служба новостей», несмотря на то, что дети не болеют вирусом, они могут быть его переносчиками.

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