Дегтярев отправил в отставку министра, проработавшего 13 лет

Решение об отставке Витько принял врио губернатора Михаил Дегтярев
Министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько отправлен в отставку. Соответствующее решение принял врио губернатора края Михаил Дегтярев.
«Дегтярев отправил в отставку министра здравоохранения Александра Витько», — передает ТАСС. В должности министра Витько работал 13 лет.
На место главы краевого минздрава назначат Евгения Никонова. Сейчас он работает заместителем председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам.
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