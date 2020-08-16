16 августа 2020

Дегтярев отправил в отставку министра, проработавшего 13 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Государственной Думы. Москва, портрет, дегтярев михаил
Решение об отставке Витько принял врио губернатора Михаил Дегтярев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько отправлен в отставку. Соответствующее решение принял врио губернатора края Михаил Дегтярев.

«Дегтярев отправил в отставку министра здравоохранения Александра Витько», — передает ТАСС. В должности министра Витько работал 13 лет.

На место главы краевого минздрава назначат Евгения Никонова. Сейчас он работает заместителем председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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