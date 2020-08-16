Семь свердловских браконьеров расстреляли охотоведа

Семь браконьеров пытались расстрелять охотоведа в лесу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сысертском районе (Свердловская область) группа людей — предположительно, браконьеров — с оружием напала на охотоведа и председателя местного охотничьего общества. Об этом сообщил источник URA.RU.

«Охотоведа и председателя общества охотников Владимира Токарева обстреляли из ружей, после этого нападавшие сожгли наш служебный УАЗ. Полиция оперативно отреагировала и задержала браконьеров. Их семеро, все местные сысертские жители», — рассказал источник URA.RU. Информацию подтвердил собеседник в департаменте по охране животного мира региона.

Редакция связалась в Владимиром Токаревым. «Да, все так и было, нас обстреляли примерно в девять часов вечера, сожгли машину. Подробнее рассказать не могу, запрещает следствие», — сказал URA.RU Владимир Токарев.

СУ СКР по Свердловской области не дели разъяснений по делу; руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что пока не комментирует дело в интересах следствия.

Нападения на охотоведов в Свердловской области происходят очень редко. 11 декабря 2002 года браконьер застрелил инспектора Александра Григорьева в Камышловском районе. Посмертно Григорьев был награжден орденом Мужества. А 27 ноября 2019 года браконьер напал на тавдинских охотинспекторов Андрея Киргинцева и Сергея Ворохобова. Он успел застрелить Киргинцева, после чего вступил в схватку на топорах с Ворохобовым, в прошлом руководителем межрайонного Тавдинского следственного отдела СУ СК. Бывший следователь победил в схватке, получил ранения, но сумел скрутить браконьера.

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