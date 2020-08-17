Сбербанк понизил ставки по вкладам

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Отделение банка «Сбербанк России». Екатеринбург, логотип, сбербанк, 24часа
Максимальная ставка по базовой линейке теперь составляет 3,5% Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сбербанк снизил ставки по вкладам. Изменения коснулись только вкладов в рублях.

«Ставки по рублевым вкладам Сбербанка в очередной раз снизились», — пишет агентство Nation News. Максимальная ставка по базовой линейке теперь составляет 3,5% вместо 3,65% ранее.

Ранее Сбербанк ввел плату за SMS-информирование клиентов. Теперь чтобы получать сообщения о списаниях или переводах средств, нужно будет оформить подписку, передает телеканал 360. При этом в банке заявили, что «технические» сообщения о переводах средств останутся бесплатными.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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