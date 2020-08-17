Верховный суд приравнял движение АУЕ к фашизму

Сторонники АУЕ могут оказаться в тюрьме на 12 лет Фото: Илья Московец © URA.RU

Криминальное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), популярное среди российской молодежи, признали экстремисткой организацией. Соответствующее решение по иску Генпрокуратуры РФ принял Верховный суд РФ в понедельник, 17 августа.

«Административное исковое заявление прокурора удовлетворить и признать АУЕ экстремистской организацией и запретить ее на территории РФ», — указано в решении судьи. Теперь действия тех, кто причисляет себя к данному движению, попадают под уголовную статью «Организацию экстремистского сообщества» с максимальным наказанием до 12 лет лишения свободы и штрафом до 700 000 рублей. Под эту статью также попадают приверженцы фашизма и радикального ислама.

Идеология АУЕ пропагандирует насилие, отрицание морали, борьбу с правоохранительными органами и властями. В последние годы движение стало особенно популярно среди подростков, уточняет агентство Nation News. Несовершеннолетним насаждают воровские и тюремные понятия, требуют соблюдать «воровской кодекс» и собирают деньги на «общак». По данным Генпрокуратуры, к движению АУЕ присоединилось более 34 тысяч человек, почти половина из них — подростки в возрасте 13-17 лет. Воровскую идеологию часто распространяют через соцсети.

В феврале 2020 года тюменский следователь оказался в центре АУЕ-скандала. Силовик отмечал повышение по службе под крики на воровском жаргоне. Позже его уволили из органов, передает « Царьград ». В том же месяце в Челябинские сторонники АУЕ осквернили Место гибели 17-летнего подростка , вставшего на защиту девушки и зарезанного рецидивистом.

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