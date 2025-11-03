Россиянин разбился в Турции на параплане
Пока неизвестно, почему турист упал на скалы
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Россиянин Вячеслав Грибанов разбился на параплане в районе Фетхие на юго-западе Турции. Об этом сообщили местные СМИ.
«Российский пилот дельтаплана, упавший в скалистую местность в районе Фетхие Муглы, погиб. 37-летний Вячеслав Грибанов совершил полет с 1700-метровой взлетно-посадочной полосы Бабадага в районе Олюдениз», — пишет газета Star. По данным изданя, после полета мужчина упал на скалу по неустановленной причине. На место выехала жандармерия и медицинские бригады. Тело направили в морг местной больницы.
