Губернатор Махонин встретился с Путиным

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным. Детали совещания, которое проводилось в формате ВКС, транслировал телеканал «Россия 24».
Махонин доложил главе государства о плановом выходе региона из режима самоизоляции, планах по строительству третьего моста через Каму. Речь, в частности, шла о выделении средств из федерального бюджета на строительство объекта транспортной инфраструктуры.
Кроме того, Махонин обсудил финансирование строительства Пермской государственной художественной галереи, новой сцены Пермского театра оперы и балета, проблемы безработицы и аварийного жилья.
Также глава региона пригласил Путина на юбилей Перми. «Уважаемый Владимир Владимирович, от всех жителей Пермского края, хотел бы вас пригласить на празднование 300-летия Перми», — сказал Махонин, на что президент ответил «хорошо».
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», viber-канале «