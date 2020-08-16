16 августа 2020
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Губернатор Махонин встретился с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин пригласил президента в Пермь Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным. Детали совещания, которое проводилось в формате ВКС, транслировал телеканал «Россия 24».

Махонин доложил главе государства о плановом выходе региона из режима самоизоляции, планах по строительству третьего моста через Каму. Речь, в частности, шла о выделении средств из федерального бюджета на строительство объекта транспортной инфраструктуры.

Кроме того, Махонин обсудил финансирование строительства Пермской государственной художественной галереи, новой сцены Пермского театра оперы и балета, проблемы безработицы и аварийного жилья.

Также глава региона пригласил Путина на юбилей Перми. «Уважаемый Владимир Владимирович, от всех жителей Пермского края, хотел бы вас пригласить на празднование 300-летия Перми», — сказал Махонин, на что президент ответил «хорошо».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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