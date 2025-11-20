Ранее он присоединился к тренду на создание вязаных городов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В сети становится все более популярным тренд на создание виртуальных городов в разнообразных стилях при помощи нейросетей. Дизайнер Роман Егоров из Березников (Пермский край) предложил собственную интерпретацию Перми, воссоздав ее в стиле LEGO.

«В своей работе он вдохновился культовым сериалом „Реальные пацаны“ (16+) и его заглавной музыкальной темой. Также привнес элементы ностальгии по детским играм, что позволило ему создать уникальное произведение», — пишет паблик «Город Березники».

На созданную Романом LEGO-версию Перми попали такие знаковые объекты, как мишка возле гостиницы «Урал», памятник «Пермяк — соленые уши», центральная набережная с арт-объектом «Счастье не за горами», а также Театр-Театр, эспланада и железнодорожный вокзал. Ранее дизайнер уже участвовал в другом тренде — создании вязаных городов, представив в таком стиле свои версии Перми и Березников.