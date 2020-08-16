16 августа 2020

Суд снял коммуниста с выборов в свердловском городе. КПРФ угрожает протестами, как в Беларуси

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Ивачев. Первый день в должности первого секретаря обкома КПРФ по СО. Екатеринбург, коммунисты, ивачев александр, красные флаги, кпрф
Коммунисты почти лишились шанса провести еще одного представителя в думу Асбеста Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Асбестовский городской суд отменил регистрацию бизнесмена Андрея Самарина в качестве кандидата в депутаты местной гордумы. Как сообщила URA.RU лидер фракции КПРФ в гордуме Наталья Крылова, коммунисты намерены обжаловать это решение.

«Единая Россия» в Асбесте повторяет ошибки, которые совершил [президент Белоруссии Александр] Лукашенко. В Асбесте у нас назревает мини Белоруссия», — заявила Крылова. Иск на нарушение Самариным избирательного законодательства подал кандидат от «Единой России» Дмитрий Орлов. Сам Самарин жаловался в территориальную избирательную комиссию на другого конкурента — самовыдвиженца и главу профсоюзной организации ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» Леонида Ремезова за злоупотребление служебными полномочиями в ходе агитации. Комиссия должна рассмотреть жалобу на этой неделе.

Как сообщало URA.RU, Андрей Самарин уже работал в текущем созыве гордумы и даже занимал пост спикера. Мандат депутата от избирательного округа №3 освободился после того, как его уличили в неправильном заполнении декларации о доходах и отправили в отставку. С самого начала созыва в думе идет борьба между примерно равными по количеству фракцией КПРФ и коалицией единороссов с эсерами. Политическая борьба блокирует принятие многих важных решений, в том числе, утверждение городского устава.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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