Коммунисты почти лишились шанса провести еще одного представителя в думу Асбеста Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Асбестовский городской суд отменил регистрацию бизнесмена Андрея Самарина в качестве кандидата в депутаты местной гордумы. Как сообщила URA.RU лидер фракции КПРФ в гордуме Наталья Крылова, коммунисты намерены обжаловать это решение.

«Единая Россия» в Асбесте повторяет ошибки, которые совершил [президент Белоруссии Александр] Лукашенко. В Асбесте у нас назревает мини Белоруссия», — заявила Крылова. Иск на нарушение Самариным избирательного законодательства подал кандидат от «Единой России» Дмитрий Орлов. Сам Самарин жаловался в территориальную избирательную комиссию на другого конкурента — самовыдвиженца и главу профсоюзной организации ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» Леонида Ремезова за злоупотребление служебными полномочиями в ходе агитации. Комиссия должна рассмотреть жалобу на этой неделе.

Как сообщало URA.RU, Андрей Самарин уже работал в текущем созыве гордумы и даже занимал пост спикера. Мандат депутата от избирательного округа №3 освободился после того, как его уличили в неправильном заполнении декларации о доходах и отправили в отставку. С самого начала созыва в думе идет борьба между примерно равными по количеству фракцией КПРФ и коалицией единороссов с эсерами. Политическая борьба блокирует принятие многих важных решений, в том числе, утверждение городского устава.