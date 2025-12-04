Гаишники заметили автомобиль в Сухом Логу 2 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сухом Логу (Свердловская область) силовики задержали 17-летнего парня, который купил поддельные номера «вор» и ездил так по городу. Подробности истории URA.RU рассказали в пресс-службе ГАИ региона.

По данным ведомства, парня на ВАЗ-21114 задержали 2 декабря. Гаишники выяснили, что авто на учете не состоит, а госзнаки были куплены на маркетплейсе. Студент техникума признался, что родители, узнав о покупке, запретили ему езду и забрали ключи.

«В момент задержания молодой человек утверждал, что лишь „перепарковывал“ автомобиль, а подложенные номера установил из-за их красивого внешнего вида. Сотрудники ДПС выявили, что у молодого человека также нет водительских прав. В отношении него составлено пять протоколов», — сказали в ГАИ. Решается вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание сына.

В ГАИ напомнили, что нельзя садиться за руль без прав. А за подложные номера грозит серьезная ответственность.