Алексей Орлов первым включился в гонку за пост мэра Екатеринбурга
«Единая Россия» первой отдала документы в конкурсную комиссию
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост мэра Екатеринбурга поступил пакет документов от действующего градоначальника Алексея Орлова. Подавали документы представители «Единой России», которая и выдвинула кандидатуру Орлова на новый срок, рассказал URA.RU источник.
Новый порядок выборов мэра Екатеринбурга установлен недавно утвержденным законом. Согласно процедуре, кандидатов могут выдвигать партии, региональная общественная палата, Совет муниципальных образований и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Прием предложений от этих организаций стартовал 10 ноября и продлится до 10 декабря 2025 года. Все кандидатуры рассматривает специальная комиссия, созданная по распоряжению губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Именно губернатор получил право выбрать из предложенного списка не менее двух кандидатов, которых затем представит Екатеринбургской городской думе для окончательного голосования.
Как ранее сообщало URA.RU, в феврале у Орлова истекает срок полномочий. От «Новых людей» участвовать в конкурсе планирует глава реготделения Ирина Виноградова, от Совета муниципальных образований Свердловской области — мэр Сысерти Дмитрий Нисковских. ЛДПР планирует заявить на конкурс партийца, участника спецоперации Владимира Кузнецова. «Справедливороссы» обещают раскрыть своего кандидата 5 декабря, КПРФ — по итогам собрания 8 декабря.
Материал из сюжета:Выборы мэра Екатеринбурга в 2026 году
