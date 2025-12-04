Алексей Орлов первым включился в гонку за пост мэра Екатеринбурга

В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост мэра Екатеринбурга поступил пакет документов от действующего градоначальника Алексея Орлова. Подавали документы представители «Единой России», которая и выдвинула кандидатуру Орлова на новый срок, рассказал URA.RU источник.

Новый порядок выборов мэра Екатеринбурга установлен недавно утвержденным законом. Согласно процедуре, кандидатов могут выдвигать партии, региональная общественная палата, Совет муниципальных образований и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Прием предложений от этих организаций стартовал 10 ноября и продлится до 10 декабря 2025 года. Все кандидатуры рассматривает специальная комиссия, созданная по распоряжению губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Именно губернатор получил право выбрать из предложенного списка не менее двух кандидатов, которых затем представит Екатеринбургской городской думе для окончательного голосования.