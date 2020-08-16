Пользователи соцсетей считают, что лужа появилась из-за неправильно расположенных ливневых канализаций Фото: читатели URA.RU

Из-за дождя в Екатеринбурге затопило проезд по улице Шефская. Из-за скопившейся воды автомобили не могут проехать по дороге, Некоторые из них — застревают на участке. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Утром было так себе, но пробка меньше. Сейчас стоит куча сломанных машин. Пожарные вытаскивают машины. Плавает порядка восьми штук», — рассказал собеседник. На снимках с места событий заметно, как под Блюхеровским мостом образовалась большая лужа. В ней застревает несколько автомобилей. Некоторые легковые машины уходят под воду вплоть до бампера.

В социальных сетях были опубликованы снимки с места ЧП. Некоторые пользователи считают, что лужа появилась из-за неправильно расположенных ливневых канализаций. Год назад этот участок отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В пресс-службе администрации Екатеринбурга URA.RU сообщили, что в преддверие весеннего сезона таяния снега и осенних дождей проводятся работы по очистке и промывке ливневой канализации. «На основании полученной муниципалитетом от горожан информации специалисты в течение сегодняшнего и завтрашнего дня выйдут на подтопленные участки и еще раз проверят работоспособность ливневки», — уточнили там.