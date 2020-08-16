В Перми родители хотят доплачивать за бесплатное питание в школе

Родители учеников переживают, что школьники не будут наедаться бесплатными обедами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Родители школьников в Перми намерены доплачивать за бесплатное питание своих детей в общеобразовательных учреждениях. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказала одна из жительниц города. Она пояснила, что, по мнению родителей, тех денег, которые выделяют власти на питание в день одного школьника, недостаточно.

«В прошлом учебном году мы платили в день за питание ребенка 85 рублей, при этом горячее он не получал. Сейчас же на одного школьника выделяется 75 рублей. В самом обычном кафе на эти деньги едва ли можно купить хотя бы одно блюдо. Поэтому многие родители уже обращаются к классному руководителю нашей школы с вопросом, каким образом можно доплатить за питание учеников в столовых», — призналась собеседница URA.RU.

В начале года в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить школьников бесплатным питанием. Согласно закону Пермского края от 16 апреля 2020 года, начиная с этого учебного года, бесплатным питанием будут обеспечены все школьники в регионе. Средства на это выделяются из краевого бюджета. Так на питание одного учащегося начальной школы выделяется 67,78 рубля в день, на одного учащегося средней школы — 75,98 рубля. Один из вариантов завтрака за 75 рублей будет включать в себя кашу на молоке, сыр, какао, хлеб и свежий фрукт.

В министерстве образования Пермского края корреспонденту агентства пояснили, что окончательно меню для пермских школьников будет утверждено в 20-х числах августа. При этом на вопрос о том, смогут ли родители учеников доплачивать за улучшенное питание своих детей в школах, в минобразования обещали ответить позже.