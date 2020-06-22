Школьников будут кормить горячими обедами за счет госбюджета

За два года правительство РФ выделит больше 60 млрд рублей для оплаты горячего питания школьников младших классов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Правительство РФ заложило 22 млрд рублей в федеральном бюджете для оплаты горячего питания школьников младших классов на следующий учебный год. Об это заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

«Мы уже заложили средства в федеральном бюджете, чтобы ежедневно для каждого ученика начальных классов было организовано горячее питание. На этот год предусмотрено почти 22 млрд рублей», — цитирует Мишустина ТАСС. По его словам, на следующий год будет заложено больше 43 млрд рублей на эти цели.

Председатель правительства РФ напомнил, что раньше обязанность оплачивать горячее питание для школьников лежала на регионах и муниципалитетах. Мишустин подчеркнул, что в некоторых субъектах страны горячее питание предоставлялось исключительно для льготников. По его мнению, у всех учеников начальных классов должна быть такая возможность, невзирая на социальный статус.

Во время ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил обеспечить горячим питанием всех школьников младших классов. По его словам, расходы на школу возрастают с каждым годом, напоминает агентство Nation News. 1 марта глава государства подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов, передает RT.

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