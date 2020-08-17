Нобелевский лауреат вошла в совет по трансферу власти в Беларуси

В состав совета по трансферу власти в Белоруссии включили лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич. Состав совета опубликовала в Facebook доверенное лицо политика Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.
«На текущий момент мы можем подтвердить включение в состав Координационного совета Светлану Алексиевич — Нобелевского лауреата по литературе», — пишет Ковалькова. В состав совета включили 35 новых членов. Среди них юристы, журналисты, политики, бизнесмены и представители рабочих и творческих специальностей.
Ковалькова сообщила, что состав совета по трансферу власти в Белоруссии дополняется. По ее словам, совет будет представлять народ Белоруссии. Первое заседание состоится в ближайшие дни.
Митинги в Белоруссии начались после президентских выборов, на которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Протестующие требовали отставки Лукашенко и проведения новых выборов. Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером Белоруссии, передает «Ридус». Она опубликовала видеосообщение, в котором рассказала, что может освободить политических заключенных и провести новые выборы президента.
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