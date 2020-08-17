Инфляция россиян оказалась в пять раз выше официальной статистики

Эксперты исследовательского холдинга «Ромир» зафиксировали рекордный рост показателя цен в июле. По информации специалистов, он вырос на 1,36%. В то время как официальные данные свидетельствуют о росте в 0,35%.
«В июле разница в динамике индекса дефлятора „Ромира“ и инфляции Росстата принимает рекордное значение. В этом же периоде мы наблюдали падение рубля, что неизбежно привело к росту цен на товары, которые еще не восстановились после апрельского скачка инфляции», — передает телеканал 360 итоги исследования.
При этом в Росстате отреагировали на информацию холдинга «Ромир» критикой. В ведомстве указали, что результаты исследования могут быть не точны. В ведомстве уверены: метод сканирования QR-кодов с чеков, применяемый в «Ромире», не позволяет достоверно определять изменение цены на товары в целом по городу или региону. Там отметили, что данные центра позволяют делать выводы о некоторых изменениях в тенденциях лишь в потреблении отдельных групп россиян, передают «Ведомости». А вот расчеты Росстата, наоборот, учитывают широкую корзину товаров и услуг, исключают влияние скидок и акций, поэтому наиболее точно фиксируют изменение цен.
Ранее экономист Антон Шабанов заявил URA.RU, что выросший государственный долг России может привести к увеличению инфляции и, соответственно, росту цен. Он также добавил, что в связи с выросшим госдолгом в стране могут ухудшиться налоговые условия, а заимствования средств могут увеличиться еще.
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