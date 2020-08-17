В Екатеринбурге затоплена важная транспортная магистраль

Улица Шефская затоплена уже более суток. Аварию обещают устранить только к вечеру 18 августа Фото: читатель URA.RU

Улица Шефская под мостом на улице Блюхера из-за потопа продолжает оставаться недоступной для автомобилистов. Как сообщили URA.RU очевидцы, затопленный участок оцеплен с обеих сторон постами ГИБДД, автомобилистов заставляют разворачиваться ехать в объезд.

Проблема в том, что Шефская является кратчайшим путем, ведущим из микрорайонов ЖБИ и Синие Камни на Эльмаш, и ей пользуются многие водители. Читатели URA.RU рассказывают, что на Объездной дороге возникла огромная пробка от ЖБИ до съезда под мост. Накануне попавшие в зону затопления автомобили пришлось вытаскивать при помощи МЧС.

В управлении ГИБДД по Екатеринбургу просят автомобилистов с пониманием отнестись к данному решению и искать пути обьезда опасного участка дороги. «В связи с подтоплением участка дороги и невозможностью безопасного движения на улице Шефская под Блюхеровским мостом ГИБДД Екатеринбурга закрывает движение транспортных средств до возобновления проезда», — подчеркнули в управлении. В пресс-службе мэрии сообщили, что из строя вышли водоприемные решетки линевой канализации. Проблема обнаружилась только во время ливня 17 августа, и ее в настоящее время устраняют работники муниципального бюджетного учреждения «Водоотведение и искусственные сооружения». Работы обещают закончить к вечеру 18 августа. Как сообщало URA.RU, вышеупомянутый участок улицы Шефская капитально ремонтировали летом 2019 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».