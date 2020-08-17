Скандальный уральский бизнесмен пришел спасать челябинский город

На базе Уфалейникеля будут созданы два предприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ООО «Полимет Инжиниринг» скандального бизнесмена Павла Пономарева и ООО «Формат-ЕК» инвестируют в общей сложности 26,4 млрд рублей в строительство двух предприятий на площадке обанкротившегося «Уфалейникеля» в челябинском городе Верхний Уфалей. Первая компания планирует открыть цинковый электролизный завод, вторая — производство мелющих шаров.

«Цинковый завод станет вторым по производству металлического цинка в России (120 тысяч тонн в год). Второй завод будет выпускать по 246 тысяч тонн мелющих шаров для мельниц горно-обогатительных предприятий. Средняя зарплата на обоих: 55-56 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе губернатора.

Предприятия начнут работу в 2022 году. Директор и учредитель ООО «Формат-ЕК» — Евгений Терещатов. Учредитель ООО «Полимет инжиниринг» — екатеринбуржец Павел Пономарев, бывший совладелец ООО «Уфалейский завод металлургического машиностроения» (УЗМИ, основной собственник — его дядя Владимир Воронов).

Пономарев и Воронов запомнились конфликтом за собственность обанкротившегося в 2011 году ООО «Уфалейский завод металлургического машиностроения» (УЗММ), которым Воронов владел вместе с курганцем Анатолием Черновым. На базе спорного предприятия первый создал УЗМИ, второй — ООО «Литейный центр».

На пике конфликта Воронов зашел на предприятие с сотрудниками ЧОП из Екатеринбурга, они устроили побоище, в город ввели ОМОН, возбудили уголовное дело. Конфликт погасили при посредничестве мэра Павла Казакова.

Сейчас в окружении Пономарева говорят, что скандалы позади. У него уже есть пул потребителей металлического цинка. В их числе Русская медная компания.