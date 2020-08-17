В Кургане смягчают ограничения, введенные из-за коронавируса

В центре Кургана отменяют запрет на парковку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Кургана отменили запрет на парковку в центре города, введенный в начале апреля из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Постановление мэрии об этом опубликовано на официальном сайте муниципалитета.

«Признать утратившими силу постановления администрации города Кургана», — говорится в документе. Далее перечисляются четыре документа, устанавливающих запрет на стоянку и остановку автомобилей на отдельных улицах и парковках, действие которых прекращено.

В Кургане запреты на парковку начали вводить с 1 апреля, когда на территории региона ввели режим общей самоизоляции. В частности, стоянка и остановка была запрещена на участках улиц Ленина, Косая, Куйбышева, Советской, Горького, Зорге, Красина и Савельева, а также на парковках возле Центрального парка культуры и отдыха и ТЦ «Зауральский торговый дом». Все эти ограничения теперь отменены. Также действовал запрет на парковку у зданий мэрии и областного правительства, но его отменили еще в конце июня.

«Парковка на этих улицах была запрещена из-за ситуации с коронавирусом. Сейчас эти ограничения сняты», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе городской администрации.