В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации на выборах

Сотрудники избирательных комиссий на выборах президента Белоруссии фальсифицировали результаты в пользу действующего главы республики Александра Лукашенко. Факт подмены результатов подтвердил глава участковой избирательной комиссии № 25 Витебска Сергей Питаленко.
В соцсетях распространилась запись, на которой некоторый чиновник требует от сотрудников УИК переписать итоги голосования на участке, по итогам которого победу одержала кандидат Светлана Тихановская. Сотрудники заявили, что посчитали реальные результаты, на что чиновник потребовал не смотреть на «честные демарши».
«Питаленко признал, что запись реальная. Переписать протокол заставил глава администрации Октябрьского района Сергей Сташевский, ему принадлежит голос на записи», — пишет lenta.ru. Глава УИК добавил, что сотрудники комиссии написали цифры, которые продиктовал Сташевский. При этом ранее они уже опубликовали протоколы, согласно которым победу одерживала Тихановская. Питаленко добавил, что не знал о существовании аудиозаписи.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа, по официальным данным ЦИК около 80% голосов набрал действующий глава республики Лукашенко. Однако по данным независимых экзитполов, приблизительно те же 80% набрала Тихановская. В стране начались протесты, жестоко подавляющиеся силовиками с помощью резиновых пуль, дубинок и гранат. Сам Лукашенко называл выборы праздником, а протестующих — наркоманами и безработными. Позднее Литва, Латвия, Польша и Эстония пригрозили белорусским властям санкциями Евросоюза за фальсификации выборов и жестокость по отношению к мирному населению, передает «Национальная служба новостей».
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