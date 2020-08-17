Екатеринбургские рестораны и кафе вернулись к нормальному ритму жизни, но подсчитывают убытки, понесенные за время простоя в период коронавирусного карантина. Как заявил URA.RU владелец ТЦ «Омега», депутат областного заксобрания Владимир Смирнов, заведения общепита, расположенные в его торговом центре, потеряли примерно 40% годовой выручки, если сравнивать с 2019 годом.
По итогам года этот процент может и увеличиться. «Владельцы общепита считают себя пострадавшей отраслью, поскольку исправно платят налоги в бюджеты всех уровней, а господдержки не получили. Ситуация с закрытием заведений вызывала серьезное раздражение в их среде», — рассказал Владимир Смирнов. Сейчас рестораторы, с одной стороны, вздохнули с облегчением, а с другой — подсчитывают убытки и предъявляют претензии к чиновникам.
Во время коронавирусных ограничений в «Омеге» готовился к открытию новый ресторан узбекской и кавказской кухни «Шафран». «Люди соскучились, люди интересовались, когда он откроется», — прокомментировал Владимир Смирнов. По его данным, заведение сегодня посетило много людей.
Как сообщила URA.RU представитель ресторанов «Крабы, гады и вино», «Гастроли» Лилия Кузякина, люди охотно пошли в рестораны. Заведения открылись в полдень 18 августа и приняли первую волну посетителей. «Первая волна прошла. Пока сложно сказать, больше или меньше гостей по сравнению с „докоронавирусным“ временем. Но мы ощущаем себя как в обычный будний день до карантина», — рассказала Лилия Кузякина. Оценить убытки заведений от простоя во время карантина пока не представляется возможным, отметила ресторатор.
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