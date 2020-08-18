Минфин не в курсе идеи о новых выплатах на детей до 16 лет

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Родители предложили продлить выплаты в августе для подготовки детей к школе Фото: depositphotos.com
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Экономический кризис 2020

Предложение по введению новой единовременной выплаты для семей с детьми до 16 лет не поступало в распоряжение Министерства финансов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Данная инициатива в Минфин России не поступала», — цитирует агентство представителей-пресс-службы. Речь идет о возобновлении единовременной выплаты на детей до 16 лет, введенной 1 июля.

Ранее россияне создали петицию с просьбой продлить данные выплаты на август для подготовки детей к школе. В Совете Федерации РФ предположили, что продление выплат возможно после возвращения Мишустина из поездки по Дальнему Востоку, сообщает Nation News. По словам сенатора Валерия Рязанского, в бюджет не закладывались ресурсы для возобновления данной финансовой помощи.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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