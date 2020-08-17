По предварительной версии пожар произошел из-за короткой замыкания Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Онкобольной житель поселка Агириш Борис Туркин остался без крыши над головой после пожара, который в начале августа произошел в его частном доме. Об этом URA.RU сообщил общественник Антон Пантин.

Погорелец написал Пантину письмо, в котором описал всю ситуацию. По словам мужчины, дом принадлежал его падчерице, которую он воспитывал с пяти лет. Она вместе с семьей проживает неподалеку от поселка, в городе Югорске. А самому Туркину после пожара идти было некуда. «Я и дочь обращались во все органы местного самоуправления Администрации поселка Агириш, к главе администрации Крициной Галине Анатольевне, на что был получен ответ, что свободного жилья нет и не предвидится и основания на получение жилья она не видит», — пишет погорелец.

Журналисту агентства удалось поговорить с падчерицей Туркина Александрой Осташевских. Она рассказала, что после случившегося у ее отчима резко ухудшилось состояние здоровья: «Он фактически остался на улице. Может это и послужило тому, что теперь находится при смерти», — добавила она.

Глава поселка в разговоре с URA.RU заявила, что семья официально не обращалась за предоставлением жилья. «У Туркина в поселке есть родственники, племянник и сестра родная. Вот они его к себе и забрали. Была возможность положить его в больницу, но от этого варианта отказались», — прокомментировала Крицына.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Агириша выселила на улицу малоимущую семью Васькиных. Поскольку, как выяснилось, квартира была предоставлена в доме, непригодном для проживания, что является нарушением закона.